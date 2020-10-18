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Samsun’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 11:04 | Son Güncelleme

Samsun’da otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde Samsun Ordu karayolunda meydana geldi.

Samsun’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde Samsun Ordu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Mete idaresindeki 34 ZNT 08 plakalı Hyundai marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada, Yasemin Çörtük (24) yaralandı. Yaralı kadın Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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