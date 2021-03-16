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  4. Samsun’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun’da otomobil takla attı: 2 yaralı

16.03.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Samsun’da yoldan çıkan otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Salıpazarı ilçesi Tepealtı mevkisinde sabah meydana geldi.

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Salıpazarı ilçesi Tepealtı mevkisinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Yanak idaresindeki 55 EN 649 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yoldan çıkıp yol kenarında ters döndü. Kazada araç sürücüsü Musa Yanak ile Zekai Yanak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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