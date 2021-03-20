HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Samsun’da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

20.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da otomobilin kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 53.

Samsun’da otomobilin kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 53. kilometresinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris A.(56) idaresindeki 34 BDZ 903 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Selim A.’nın kullandığı 34 UL 1194 çekici plakalı tırın 34 UL 1195 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İdris A. ile araçta bulunan Erdal G.(50) yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile
Özel araçla seyahat etmek yasak mı?Özel araçla seyahat etmek yasak mı?
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Roket düştü sanıldı, çakmak doldurma tüpünün patladığı anlaşıldı

Roket düştü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Kimse fark etmemişti! Sıvaların dökülmesiyle 350 yıllık mezar taşları açığa çıktı

Sıvaların dökülmesiyle 350 yıllık mezar taşları açığa çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi

Özel araçla seyahat etmek yasak mı? Özel arabayla şehirler arası seyahat yapılıyor mu?

Özel araçla seyahat etmek yasak mı?

İstanbul Sözleşmesi feshedildi! | İstanbul Sözleşmesi nedir?

İstanbul Sözleşmesi nedir?

Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri…

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.