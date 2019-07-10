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Samsun'da otomobil ve beton mikseri çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

Samsun'da otomobil ve beton mikseri çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçesinin Kızılot Mahallesi mevkisinde, Yaşar Seçkin'in (68) kullandığı 55 GZ 370 plakalı otomobil ile Umut Mesut Çakaner (35) yönetimindeki 55 GN 841 plakalı beton mikseri çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Seçkin ile beton mikseri sürücüsü Çakaner ve yanındaki Tarık Karaoğuz (18) yaralandı.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seçkin'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle devrilen beton mikseri, yolun uzun süre trafiğe kapanmasına neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
3 yaralı beton mikseri yol

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