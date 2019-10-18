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Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:00 | Son Güncelleme

Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobilin geri manevra sırasında çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Volkan T'nin (36) kullandığı 55 AJJ 11 plakalı otomobil, Denizevleri Mahallesi 225. Sokak'ta, geri manevra sırasında yolda yürüyen Mehmet Bölükbaşı'ya (74) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye sevk edilen Bölükbaşı, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bölükbaşı'nın cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü ise Denizevleri Polis Merkezine götürüldü.

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otomobil Samsun trafik kazası yaya

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