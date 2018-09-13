Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Muhammet D'nin kullandığı 55 EA 089 plakalı otomobil, Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan Usta'ya (60) çarptı.
Ağır yaralanan Usta, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Usta'nın, İstanbul'dan Samsun'a gezmek amacıyla geldiği öğrenildi.
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