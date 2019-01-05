HABER

Samsun'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 18:03 | Son Güncelleme

Samsun'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ali Çakır (19) idaresindeki 50 HA 274 plakalı otomobil, Ordu-Samsun kara yolu Yalı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı ve karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen Gökhan Özcan (28) idaresindeki 52 NE 313 plakalı kamyonetle çarpışan otomobilin tavanı, çarpmanın şiddetiyle koparak yaklaşık 25 metre ileri uçtu.

Kazada, otomobil sürücüsü Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü Özcan ise Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

PARTNERSosyal medyada herkes bunu paylaşıyorSosyal medyada herkes bunu paylaşıyor
Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladıErdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
İYİ Parti'nin ilçe adayları Denizli CHP'de krize neden olduİYİ Parti'nin ilçe adayları Denizli CHP'de krize neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ölümlü kaza trafik kazası Yalı Mahallesi

En Çok Okunan Haberler

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna'da öldürülen 2 Türk öğrencinin katil zanlısı İstanbul'da mezarlıkta yakalandı

Hüsnü Can Ç. Kurtköy'de yakalandı

Gaziantep'te iki aile arasında çatışma: Yaralılar var

Gaziantep'te iki aile arasında çatışma: Yaralılar var

Ukrayna Ortodoks Kilisesi İstanbul'da 'bağımsızlık' belgesini aldı

İstanbul'da tarih gün! Bağımsızlar

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti! Müftünün sözleri sonrası cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.