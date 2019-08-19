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Samsun'da otomobiller çarpıştı: Rüveyda ile annesi öldü, 4 kişi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 13:37 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Almanya'dan tatile gelen Hacire (43) ve kızı Rüveyda Öztürk (11) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Samsun'da otomobiller çarpıştı: Rüveyda ile annesi öldü, 4 kişi yaralı

Hakan AKGÜN/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Almanya'dan tatile gelen Hacire (43) ve kızı Rüveyda Öztürk (11) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Samsun- Sinop yolunun 52'nci kilometresindeki Lengerli kavşağında meydana geldi. Almanya'dan tatil için Samsun'a gelen Miktat Öztürk (47) yönetimindeki KA TS 9898 plakalı otomobil ile Sürmeli Nuri Liman'ın kullandığı 55 NL 593 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Miktat Öztürk'ün aracındaki eşi Hacire, kızı Rüveyda ve akrabası Meryem Öztürk (51) ile Sürmeli Nuri Liman'ın otomobilindeki Mustafa Koç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumunun kritik olduğu belirlenen Hacire ile kızı Rüveyda Öztürk, ilk müdahale sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anne- kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedaviye alındığı belirtildi.
Hacire ve kızı Rüveyda Öztürk'ün cenazelerinin, yarın Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da otomobiller çarpıştı: Rüveyda ile annesi öldü, 4 kişi yaralı

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