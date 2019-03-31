HABER

Samsun'da oy kullanma dönüşü kaza: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde oy kullanmaktan dönen bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, hafif ticari araca çarptı.

Samsun'da oy kullanma dönüşü kaza: 7 yaralı

Mehmet Emin ÇOŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde oy kullanmaktan dönen bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, hafif ticari araca çarptı. Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Çarşamba- Salıpazarı yolunda meydana geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ilçede oy kullanmaktan dönen Taner Çakır'ın (26) kullandığı 28 NA 743 plakalı otomobil, Yamanlı sapağında iddiaya göre aniden yola çıkan İbrahim Özdere (62) idaresindeki 55 RL 884 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobilde bulunan Taner Çakır, Meliha Çakır (48), Görkem Çakır (5), Öznur Çakır (19), Hülya Çakır (28) ve Ergün Çakır (46) ile şarampole düşen hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Özdere yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da oy kullanma dönüşü kaza: 7 yaralıSamsun'da oy kullanma dönüşü kaza: 7 yaralıSamsun'da oy kullanma dönüşü kaza: 7 yaralıSamsun'da oy kullanma dönüşü kaza: 7 yaralı

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Gaziantep’te 2 kişi sele kapılarak kaybolduGaziantep’te 2 kişi sele kapılarak kayboldu
İki aile, okul bahçesinde kavga etti: 6 gözaltıİki aile, okul bahçesinde kavga etti: 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.