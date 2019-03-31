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Samsun’da oy verme işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:14 | Son Güncelleme

Samsun’da vatandaşlar 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.31 Mart yerel seçimlerinde yerel yöneticileri seçmek için Samsun’da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına gitmeye başladı.

Samsun’da oy verme işlemi başladı

Samsun’da vatandaşlar 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

31 Mart yerel seçimlerinde yerel yöneticileri seçmek için Samsun’da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına gitmeye başladı. Seçmenler okullarda kurulan sandıklarda saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemine başlarken sandık görevlileri de seçmenlere nasıl oy nasıl kullanmaları gerektiği yönünde yardımlarda bulundu.

Samsun’da 3 bin 500 sandıkta toplam 970 bin 988 kişinin sandık başına gitmesi beklenirken oy verme işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek.

Samsun’da oy verme işlemi başladı

Samsun’da oy verme işlemi başladı

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