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Samsun'da parkta bulduğu silahla annesini kazara yaraladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:04 | Son Güncelleme

Samsun'da parkta bulduğu silahla annesini kazara yaraladığı iddiası

Samsun'da parkta bulduğu silahla annesini kazara yaraladığı iddia edilen genç gözaltına alındı.

İddiaya göre, B.A. (17), İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Hastanebaşı Parkı'nda tabanca buldu.

B.A'nın evde incelediği silahın patlaması üzerine aynı odadaki annesi Aynur A. (41) boynundan vuruldu.

Ağır yaralanan Aynur A, oğlunun çağırdığı 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

B.A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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Samsun silah silahlı yaralama

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