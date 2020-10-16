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Samsun’da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 19:27 | Son Güncelleme

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir kişi parkta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.Olay, Anıtpark’ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir kişi parkta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, Anıtpark’ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Uğur G. tabanca ile yapılan silahlı saldırı sonucu 3 yerinden vuruldu. Saldırganlar olay sonrası yaya olarak kaçtı. Silah sesinin duyan vatandaşlar polise haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğur G. 112 acil sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polisin ilk incelemesinde saldırganların 20-25 yaşlarında olduğu ve yaralının şahısları tanımadığı tespit edildi. Yaralı Uğur G.’nin ise bir otoparkta çalıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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