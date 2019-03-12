HABER

Samsun'da pencereden düşen yaşlı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 21:22 | Son Güncelleme

Samsun'da pencereden düşen yaşlı kadın öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmanın penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katında yalnız yaşayan Melahat Öksüz (86), pencere kenarına tabure koyarak üzerine çıktı.

Pencereden sarkan ve alzaymır hastası olduğu belirtilen kadın, bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulans ile Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Öksüz kurtarılamadı.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Adalet Bakanı Gül: “Staj sürelerini uzatarak hakim ve savcı yardımcılığını getireceğiz”Adalet Bakanı Gül: “Staj sürelerini uzatarak hakim ve savcı yardımcılığını getireceğiz”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’teCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atakum pencereden düşen yaşlı kadın Samsun

En Çok Okunan Haberler

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik yoğunluğu! Durma noktasına geldi

İstanbul'da son durum! Trafik durdu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlık verilen Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı

Vatandaşlık verilen Suriyeliler konusunda cevap geldi

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

Samsun'da 23 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş olarak bulundu

'Özür dilerim, hakkınızı helal edin' Yürek burkan olay!

Erzincan'da muhtarlık kavgası ölümle bitti

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Kuzenini işte böyle öldürdü

Kuzenine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.