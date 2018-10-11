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Samsun'da pideye sertifikalı kadın eli değdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:37 | Son Güncelleme

SAMSUN'da düzenlenen 'Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor' (MEMGE) projesi kapsamında geçen yıl açılan pidecilik kursuna katılan 3 kadın kursiyerden Esmer Kızılkaya bir restoranda pide ustası olarak çalışmaya başladı.

Samsun'da pideye sertifikalı kadın eli değdi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da düzenlenen 'Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor' (MEMGE) projesi kapsamında geçen yıl açılan pidecilik kursuna katılan 3 kadın kursiyerden Esmer Kızılkaya bir restoranda pide ustası olarak çalışmaya başladı.
Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası tarafından hazırlanan MEMGE Projesi kapsamında 2016'da açılan aşçılık, pastacılık, pidecilik ve servis elemanları kurslarında 78 mezun verildi. 2017'de ise aynı kurslara 63 kişi katıldı. Pidecilik kursunda ise 12 erkek kursiyerin yanında 3 kadın kursiyer de katıldı. 6 ay süren kursu tamamlayan Esmer Kızılkaya, Meryem İşler ve Büşra Özkan belgelerini alarak Samsun'un ilk kadın pide ustaları oldu. Esmer Kızılkaya belgesini aldıktan sonra kentteki bir restoranda pide ustası olarak çalışmaya başladı.
1 çocuk annesi Esmer Kızılkaya (35), belgeli ilk kadın ustalardan biri almaktan memnun olduğunu belirterek, "Yaklaşık bir yıl önce ailemin de desteğiyle MEMGE’nin pide ve pizza kursana katıldım. Eğitim gördüm. Kurslara gerekli bilgiyi ve tecrübeyi edindik. Kursu tamamladıktan sonra ustalık belgemizi aldık. Biz bu kursa üç bayan olarak katıldık. Aralarında bu işi aktif olarak devam ettiren tek kadın benim. Yaklaşık 7 aydır da bu mesleği icra ediyorum. Benim bu kursa başlamamdaki amacım, bu mesleğin sadece erkeklere özgü bir meslek olmadığı kadınların da en az erkekler kadar bu mesleği başarabileceğini ve yapabileceği ispatlamaktı" dedi.

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Samsun'da pideye sertifikalı kadın eli değdiSamsun'da pideye sertifikalı kadın eli değdiSamsun'da pideye sertifikalı kadın eli değdiSamsun'da pideye sertifikalı kadın eli değdi

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