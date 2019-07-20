SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN (1)

SAMSUN'da sanayi b\u00f6lgesinde bir plastik fabrikas\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yo\u011fun dumanlar\u0131n y\u00fckseldi\u011fi b\u00f6lgeye itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk ediliyor.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-----------------\nYang\u0131n detaylar\u0131\nHaber-Kamera: Tayfur KARA SAMSUN-DHA\u00d6lmek \u00fczereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden u\u00e7tu\u015eehit Uzman Onba\u015f\u0131 \u00dcnal'\u0131 son yolculu\u011funa 5 bin ki\u015fi u\u011furlad\u0131Polonya\u2019da nesli t\u00fckenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi do\u011fdu
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