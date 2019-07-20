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Samsun'da plastik fabrikasında yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

ALEVLERE TOMA İLE MÜDAHALE EDİLDİ Samsun'da sanayi bölgesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'yla (TOMA) müdahale etti.

Samsun'da plastik fabrikasında yangın (2)

ALEVLERE TOMA İLE MÜDAHALE EDİLDİ
Samsun'da sanayi bölgesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'yla (TOMA) müdahale etti. Alevlere su sıkan TOMA'lar, yangının söndürülmesine yardımcı oldu. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Samsun'da plastik fabrikasında yangın (2)Samsun'da plastik fabrikasında yangın (2)Samsun'da plastik fabrikasında yangın (2)Samsun'da plastik fabrikasında yangın (2)

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