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Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 17:23 | Son Güncelleme

İlkadım ilçesinde sokakta pompalı tüfekli saldırıya uğrayan kişi ile saçmanın isabet ettiği yoldan geçen genç yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde sokakta pompalı tüfekle ateş açılması sonucu iki kişi yaralandı.

İstiklal Caddesi ile Talimhane Caddesi'nin kesiştiği mevkide, Ertuğrul K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu Ertuğrul K. bacağından yaralanırken bu sırada yoldan geçen bir gence de saçma isabet etti.

Yaralılar çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ilkadım İstiklal Caddesi Samsun yaralı

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