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Samsun’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:28 | Son Güncelleme

Samsun’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu.

Samsun’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Samsun’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Pidenin hem gramajı hem de fiyatı arttı.
Bütün İslam alemi 6 Mayıs’tan itibaren oruç tutmaya başlayacak. Ramazan ayının en fazla tüketilen gıdası olan pidenin Samsun’da satış fiyatı belli oldu. Geçen sene 300 gramı 2 TL’den satılan Ramazan pidesi, bu sene 470 gramı 4 TL’den satılacak. Geçen sene 2,5 TL’den satılan yumurtalı pide ise bu sene 5 TL’den müşteriye sunulacak.
Ayrıca yeni tarifede simidin gramajı düşürülerek, fiyatı 1 TL’ye çekildi.
Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan fiyat tarifesine göre bu Ramazan’da fiyatlar şu şekilde olacak:
470 gram sade pide 4 TL, 470 gram yumurtalı pide 5 TL, 140 gram kıymalı hamuru 2 TL, 170 gram lavaş 1,5 TL, 60 gram simit 1 TL, 120 gram simit 2 TL.

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