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Samsun'da sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 23:10 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Canik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Hakan AKGÜN/CANİK, (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Canik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Canik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçları ile ilerlemekte zorluk çekti. Karayolunda kavşak altlarındaki su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar, işyerlerini su basmaması için tahliye çalışması gerçekleştirdi. Sağanak nedeniyle Samsun-Ordu karayolu, Canik ilçe geçişi, kavşak altında su birikintileri nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede su tahliye çalışması başlattı.

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