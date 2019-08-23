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Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 15:14 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Salıpazarı'ndaki Yeşil Dere taştı, ilçe yolu ise göle döndü.

Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY- Mehmet Emin ÇOŞKUNDERE/SALIPAZARI (Samsun), (DHA) - SAMSUN'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Salıpazarı'ndaki Yeşil Dere taştı, ilçe yolu ise göle döndü. Su baskını ve taşkının olduğu bölgeye AFAD ekipleri, sevk edilirken, taşan derenin çevresindeki bazı atölyeler ise tedbir amaçlı tahliye edildi.
Samsun'un doğusunda sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Salıpazarı ilçesinden geçen Yeşil Dere, debisinin yükselmesiyle taştı. Dereden taşan sular ilçe yolunu göle çevirdi, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde bazı yollar da göle dönerken, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını da su bastı. Su baskını ve taşkının olduğu bölgeye AFAD görevlileri, sevk edilirken, taşan derenin çevresinde yer alan bazı atölyelerdeki işçiler, tedbir amacıyla çıkarıldı. Belediye ekipleri de kapanan yollarda iş makineleriyle suyu tahliye çalışması başlattı. Küçük çaplı toprak kaymalarının meydana geldiği ilçede, bazı köy yollarında da hasar oluştuğu belirtildi.
Meteoroloji yetkilileri, elektrik kesintisi de olan ilçenin yanı sıra yağışların Samsun ve Ordu'nun yüksek kesimlerindeki bölgelerde etkisini artırıp, kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi. Sel ve heyelanlara karşı tedbirli olunması uyarısında da bulunuldu.

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Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndüSamsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndüSamsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndüSamsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü

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