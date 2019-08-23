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Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 22:25 | Son Güncelleme

VALİ KAYMAK: METREKAREYE 140 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ Samsun Valisi Osman Kaymak, Salıpazarı ilçesinde selin meydana geldiği bölge ile heyelanlı bölgeleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

VALİ KAYMAK: METREKAREYE 140 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Samsun Valisi Osman Kaymak, Salıpazarı ilçesinde selin meydana geldiği bölge ile heyelanlı bölgeleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Kaymak, bölgede metrekareye 140 kilogram yağış düştüğünü, sel ve heyelan sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yağışın başladığı andan itibaren tüm ekiplerle teyakkuz durumuna geçtiklerini kaydeden Kaymak, "Bugün öğlen başlayan sağanakla metrekareye 140 kilogram yağış düştü. Bu havza geniş bir havza, aynı zamanda Terme Çayı'nı da besleyen bir havza. Maalesef bu yağışlar sonucu 2 vatandaşımız rahmetli oldu. Sele kapılanlardan 1 vatandaşımız hayvanlarını kurtarmaya çalışırken suya kapılmış, onun cesedine ulaştık. Diğerinde ise heyelan oldu, 5-10 köyü ilçeye bağlayan yol. Şu anda o yolu açmaya çalışıyoruz. Bu heyelan sonucu da 1 vatandaşımız maalesef toprak altında kaldı, onun da cesedine ulaştık. Son 3- 4 saattir büyük bir risk altındaydık. Terme Çayı'nın taşma tehlikesi vardı. Geçmiş yıllarda bu çayın taşması çok sayıda ölümlere neden olmuştu. Biz de tüm ekipleri teyakkuza geçirdik. Bizler tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Taşkın ve su baskınlarına karşı önlemleri artırdık. Su ve yağışlar şu anda azaldı. Bize ulaşan kayıp bilgisi yok. Şu anda tehlikeyi atlattık gözüküyor" dedi.

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