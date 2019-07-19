HABER

Samsun’da sağlık yatırımları

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.07.2019 16:06 | Son Güncelleme

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün devam eden 5 sağlık yatırımının toplam değeri 221 milyon 873 bin TL.Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Samsun’da 2003 yılından bu yana devralınıp tamamlanan ve başlanıp bitirilen sağlık yatırımları için, ’Son Beş Yıllık Kalkınma Planı’na (2014-2019) göre 184 milyon 228 bin TL kaynak kullanıldı.

Samsun’da sağlık yatırımları

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün devam eden 5 sağlık yatırımının toplam değeri 221 milyon 873 bin TL.
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Samsun’da 2003 yılından bu yana devralınıp tamamlanan ve başlanıp bitirilen sağlık yatırımları için, ’Son Beş Yıllık Kalkınma Planı’na (2014-2019) göre 184 milyon 228 bin TL kaynak kullanıldı. Devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 440 milyon 654 bin TL yatırım yapılmış olacak.
Samsun’da devam eden 2. basamak sağlık yatırımları kapsamında 43 milyon 242 bin TL proje bedelli Vezirköprü Devlet Hastanesi (150 yatak, 20 unit ADSM) işinin yüzde 83’ü tamamlandı. 37 milyon 55 bin TL proje bedelli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek 127 Poliklinik Binası işinin yüzde 65’i tamamlandı. 14 milyon 676 bin TL proje bedelli 25 Yataklı Salıpazarı Devlet Hastanesi işinin yüzde 58’i tamamlandı. 126 milyon 900 bin TL proje bedelli 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesinin inşaatı ise yüzde 1 seviyesinde devam ediyor. Bu projelerin toplam değeri 221 milyon 873 bin TL değerinde.

Bazı sağlık yatırımları devir ve tasfiye sürecinde
4 milyon 944 bin TL proje bedelli SBÜ Samsun EAH Nükleer Tıp Merkezi işinin yer teslimi yapıldı ancak inşaat başlamadı. İş tasfiye sürecinde. 14 milyon 974 bin TL proje bedelli 25 yataklı 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesinin yer teslimi yapıldı ancak inşaat başlamadı. İş, devir sürecinde. 14 milyon 634 bin TL proje bedelli 25 yataklı Kavak Devlet Hastanesinin yer teslimi yapıldı ancak inşaat başlamadı. İş, devir sürecinde. Bu projelerin toplam değeri 34 milyon 552 bin TL değerinde.

Arsa, proje, ihale, sözleşme ve planlama aşamasındaki sağlık yatırımları
809 milyon 611 bin TL proje bedelli 900 yataklı Şehir Hastanesinin (450 Genel Hastane, 250 Göğüs+ KVC, 200 Onkoloji) ihale süreci Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor. 150 yataklı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi ile 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri işi yer teslimi aşamasında. Gazi Devlet Hastanesi (400) işi, Şehir Hastanesi Projesi tamamlandıktan sonra ihale edilecek. Bafra 50 Ünit ADSM Hizmet Binası+2 Ekip 112 İstasyonu, 250 yataklı Atakum Devlet Hastanesi ve Çarşamba 20 Ünit ADSM işleri ihale aşamasında. 50 yataklı Alaçam Devlet Hastanesi proje çalışmaları devam ediyor. 25 yataklı Ayvacık Devlet Hastanesi için ise alternatif arsa çalışmaları sürüyor.

Samsun’da sağlık yatırımları

Samsun’da sağlık yatırımları

Samsun’da sağlık yatırımları

Samsun’da sağlık yatırımları

Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarrufluDoğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu
Duygusal yeme ataklarında psikolog desteği alınmalıDuygusal yeme ataklarında psikolog desteği alınmalı
12 yıldır gitmediği yer kalmadı, çocuk özlemi Diyarbakır’da son buldu12 yıldır gitmediği yer kalmadı, çocuk özlemi Diyarbakır’da son buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.