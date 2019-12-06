HABER

Samsun'da saha bekçisini öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 08:55 | Son Güncelleme

Samsun'da saha bekçisini öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli bir saha bekçisini öldürdükleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacalı mevkisinde ormanlık alanda olduğu tespit edilen şüphelilerin kaçabileceği alanları denetim altına aldı.

Şüphelilerin M.A, İ.T.ve E.T. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları yakaladı.

Dün akşam saatlerinde Gölyazı Mahallesi Çobanyatağı mevkisinde jandarma sorumluluk alanında sahil kenarındaki avcı grubunu durdurmak için ikazda bulunan Yüksel Berk'e ateş edilmişti. Başından vurulan Berk olay yerinde hayatını kaybetmişti.

PARTNER İçerken iki defa düşünün! Uzmanlar büyük tehlikeyi açıkladı İçerken iki defa düşünün! Uzmanlar büyük tehlikeyi açıkladı
Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktıCeren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı
Meteoroloji duyurdu! DonacağızMeteoroloji duyurdu! Donacağız
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avcı grubu saha bekçisi Samsun Terme Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem başladı! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem başladı! 20 bin TL cezası var

Bikinisi küçük geldi! Açıldı açılacak...

Bikinisi küçük geldi! Açıldı açılacak...

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Art arda feci kazalar: Ölü ve yaralılar var

Art arda feci kazalar: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Halk Bankası avukatlarının talebi reddedildi!

Halk Bankası avukatlarının talebi reddedildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ovit Dağı'nda kar motorlarıyla gösteri

Ovit Dağı'ndan renkli görüntüler

Esenyurt’ta hareketli dakikalar

Esenyurt’ta hareketli dakikalar

Son dakika... Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Donacağız...

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Son dakika! İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Erzurum'da deprem (Kandilli son depremler)

Erzurum'da deprem

ABD, Suudi Arabistan'a asker mi gönderecek? Trump'tan açıklama geldi

Trump Twitter'dan duyurdu: Yalan haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.