HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da sahilde kafatası ve insan kemikleri bulundu

Samsun’da sahilde kafatası ve insan kemikleri bulundu

05.03.2021 22:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da sahilde gezen vatandaşlar kafatası ve kemikler fark edince polise haber verdi.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yalı Mahallesi OMTEL Otel sahilinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da sahilde gezen vatandaşlar kafatası ve kemikler fark edince polise haber verdi.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yalı Mahallesi OMTEL Otel sahilinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde dolaşan vatandaşlar insana ait kafatası, alt çene kemiği ve 6 adet kemik parçalarını fark edince polise haber verdi. Olay yerine polis sevk edildi. Kemiklerin üzerlerinde herhangi bir doku olmadığı, yaklaşık 4 yıldan fazla zamana ait olduğu belirlendi. Kemikler savcının talimatı doğrultusunda incelenmek üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kemikler üzerinde DNA örnekleri alınıp kayıp olan kişiler ile karşılaştırılacağı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladıJaponya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı
Fizik kurallarını sorgulatan kazaFizik kurallarını sorgulatan kaza
Estağfurullah ne için kullanılır?Estağfurullah ne için kullanılır?

En Çok Okunan Haberler

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Flaş açıklama! Yeni parti kuruyorlar

Flaş açıklama! Yeni parti kuruyorlar

Bitlis'te düşen helikopterle ilgili dikkat çeken ifadeler

Bitlis'te düşen helikopterle ilgili dikkat çeken ifadeler

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Hafta sonu Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş ve Karabük'te sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Bitlis, Bolu, Burdur ve Bursa'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

3 aracın karıştığı trafik kazası fizik kurallarını sorgulattı

Fizik kurallarını sorgulatan kaza

Arnavutköy'de korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren eli bıçaklı genç gözaltına alındı

Sinir krizi geçiren eli bıçaklı genç korku dolu anlar yaşattı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Dinamik denetim modelinin ilk uygulama sonuçları belli oldu

Dinamik denetim modelinin ilk uygulama sonuçları belli oldu

Elbisesini çapa makinesinde kaptırdı! Feci şekilde hayatını kaybetti

Elbisesini çapa makinesinde kaptırdı! Feci şekilde hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.