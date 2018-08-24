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Samsun'da sahiller doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 16:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en uzun plajlarından birine sahip Atakum, bayram tatilini geçirmek isteyenlerin tercihi oldu

Türkiye'nin en uzun plajlarından birinin bulunduğu Samsun'un Atakum ilçesi, bayram tatilini geçirmek isteyenlerin tercihi oldu.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Atakum ilçesindeki plajlarda sabah erken saatlerinden itibaren hareketlilik başladı.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte farklı illerden ve yurt dışından gelen tatilciler denize girip yüzerek serinlemeye çalıştı.

Atakum'da plajları dolduran tatilciler, şezlonglarda güneşlendi, sahilde yürüyüş yaptı.

Büyük yoğunluğun yaşandığı sahillerde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçmek için "rip" akıntısı konusunda vatandaşları sık sık uyardı.

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deniz drone Samsun

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