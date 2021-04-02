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Samsun’da sahte Gürcistan ehliyeti operasyonu: 4 gözaltı

02.04.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da sahte Gürcistan ehliyeti ile ilgili jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi.

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Samsun’da sahte Gürcistan ehliyeti ile ilgili jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’den ehliyet alamayanlara sahte Gürcistan ehliyeti ilam ve temin edilmesiyle ilgili Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri takip ve çalışma başladı. Jandarma ekipleri 19 kişiye sahte ehliyet verildiğini ortaya çıkardı. Olayla ilgili sahte ehliyet teminine aracı oldukları ileri sürülen L.A., K.Ö., F.D. ve Y.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Öte yandan, söz konusu sahte ehliyetle ilgili bir kişinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

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