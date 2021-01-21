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Samsun’da sanayide kaynak yapılan varil patladı: 1 ölü

21.01.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Samsun’da marangoza toz ve talaş sobası yapmak için varile kaynak yapan genç varilin bomba gibi patlaması sonucu hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Eski Sanayi Sanayi Sitesi 19.

Samsun’da marangoza toz ve talaş sobası yapmak için varile kaynak yapan genç varilin bomba gibi patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Eski Sanayi Sanayi Sitesi 19. Sokak’ta bulunan Fero Demir Doğrama adlı işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyeri sahibi 31 yaşındaki Yavuz Özçelik marangozun olan müşterinin getirdiği varili toz ve talaş sobası yapmak için elektrikli kaynak ile ayak kaynatmak isterken varil büyük bir gürültüyle patladı. Varilin üst kapak kısmının patlamayla fırlaması sonucu olduğu yerden savrularak ağır yaralanan 1 çocuk babası Yavuz Özçelik, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.
Patlama olay yerinin hemen yakınındaki Irmak Polis Merkezinde de duyuldu ve polisler olay yerine koştular. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri patlayan varilde ve işyerinde incelemede bulundular. Görgü şahitleri Yavuz Özçelik’in babası Mehmet ile birlikte demir doğrama atölyesi işlettiklerini belirterek, "Marangoz esnafı işyerinde kullanmak üzere varil getirerek soba yapmak istedi. Varilin içinde muhtemelen kimyasal madde kalıntısı vardı. Kaynak yapılırken varil bomba gibi patladı. Patlama sesi üzerine saniyede korku ve panik yaşandı" dediler.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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