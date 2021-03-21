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Samsun’da semaverden 2 kişi hastanelik oldu

21.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da çay içmek için yaktıkları semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’ne meydana geldi.

Samsun’da çay içmek için yaktıkları semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.
Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. ile eşi H.A. evlerinin terasında semaver yakıp çay içtikten sonra semaveri evlerine aldı. Semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen R.A. ile eşi H.A. hastanelik oldu. 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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