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Samsun'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 18:14 | Son Güncelleme

Samsun'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Samsun'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Kentte öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı uçtu, Ondokuz Mayıs Lisesi önündeki ağaçlar yola devrildi. İtfaiye ekipleri ağaçları bulunduğu yerden kaldırdı.

Kuzeyyıldızı ve Toptepe mahallelerinde elektrik tellerinde kopma meydana geldi.

YEDAŞ yetkilileri elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun şiddetli rüzgar

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