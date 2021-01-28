Samsun’da şiddetli rüzgarda kırılan ağaç otomobilin üzerine düştü

Samsun’da şiddetli rüzgarda kırılan kavak ağacı, park halindeki otomobilin üzerine düşerek maddi zarara yol açtı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece boyunca devam eden şiddetli rüzgarda kırılan kavak ağacı bahçe duvarını aşıp park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağacın üzerine devrildiği otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Otomobilin arka camı kırıldı, tavanında da çökme oluştu. Polislerin yaptığı incelemenin ardından ağaç kesilerek kaldırıldı.

