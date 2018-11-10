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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 18:36 | Son Güncelleme

Araçlarında 7 ruhsatsız silah bulunan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da, arama yapılan ve 7 ruhsatsız silah bulunan kamyondaki 2 zanlı tutuklandı.

Plakası öğrenilemeyen bir kamyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince şüphe üzerine Tekkeköy polis uygulama noktasında durduruldu.

Kamyonda yapılan aramada, şoför ve yolcu koltuklarının altına gizlenmiş el yapımı 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçtaki Ahmet K. ile Mustafa T. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Samsun silah operasyonu

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