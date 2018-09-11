Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Samsun ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 52 şarjör, 538 tabanca mermisi, 28 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 160 kurusıkı tabanca mermisi, 3 tabanca namlusu, 66 tüfek kartuşu ve havalı tüfek ele geçirdi.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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