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Samsun’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

Samsun merkezli silah kaçakçılığıyla ilgili düzenlenen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapanlara yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar sonucu Samsun il merkezi, Alaçam ilçesi ve Sinop’u kapsayan çalışmada bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı.

Samsun merkezli silah kaçakçılığıyla ilgili düzenlenen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapanlara yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar sonucu Samsun il merkezi, Alaçam ilçesi ve Sinop’u kapsayan çalışmada bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 12 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 38 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 4 adet 9 milimetre boş kovan, 3 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait 12 adet fişek, 1 adet tek kırma tüfek namlusu, 1 adet çift kırma tüfek namlusu ele geçirildi.
Olayla ilgili E.K., Y.G., B.B. ve N.Ş. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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