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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 18:20 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Asarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, mermi ve fişek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Hakan AKGÜN/ASARCIK (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Asarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, mermi ve fişek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Asarcık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız silah satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ile 89 mermi, 14 ruhsatsız av tüfeği ve 314 fişek ile 3 bıçak ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

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