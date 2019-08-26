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Samsun’da silah kaçakçılığına 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

Samsun’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da silah kaçakçılığına 3 gözaltı

Samsun’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2. Dünya Savaşı’nda kullanılan Amerikan M1 piyade tüfeği de ele geçirildi.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda
bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 2. Dünya Savaşı’nda kullanılan ünlü Amerikan M1 tipi uzun namlulu piyade tüfeği ve 326 adet 7,62 mm mermi ele geçirildi. Olayla ilgili E.T., A.K. ve A.B. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan zanlılar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da silah kaçakçılığına 3 gözaltı

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