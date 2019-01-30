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Samsun’da silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

Samsun’da silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Tekekköy, Canik, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde bulunan çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Samsun’da silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Tekekköy, Canik, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde bulunan çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Bir süredir devam eden takip ve çalışma sonucu bugün düzenlenen operasyonda "silah ticareti ve yağma" suçlarında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında 8 adet çeşitli çapta ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 265 adet çeşitli çapta tabanca mermisi, 10 adet boşkovan, 1 muşta, 10 gram esrar ve 28 adet uyuşturucu özelliği bulunan kapsül hap ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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