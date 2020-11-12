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Samsun’da silahla ağır yaralama olayı şüphelisi adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 17:21 | Son Güncelleme

Samsun’da geceleyin bir kişiyi silahla vurarak ağır yaralayan genç ile babası adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da silahla ağır yaralama olayı şüphelisi adliyede

Samsun’da geceleyin bir kişiyi silahla vurarak ağır yaralayan genç ile babası adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bulunan husumetten dolayı A.A.’nın (31) tabancayla ateş açması sonucu B.C.K.(25) göğsünün ortasından vurularak ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan B.C.K. ameliyata alındı. A.A. ile tartışma sırasında evinden av tüfeğiyle evinden dışarı çıktığı iddia edilen babası Ş.A. (71) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından, olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.
Polisteki sorguları tamamlanan baba-oğul bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Samsun’da silahla ağır yaralama olayı şüphelisi adliyede

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