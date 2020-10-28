HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Samsun’da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 13:26 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde önceki gece meydana geldi.

Samsun’da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Samsun’da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce arkadaş ortamında tartıştıkları için aralarında husumet bulunan S.K.(20), pompalı tüfekle ateş ederek H.Ş.’yi (21) bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı genç tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
İletişim Başkanlığı'ndan Fransa'ya sert tepkiİletişim Başkanlığı'ndan Fransa'ya sert tepki
2020 AÖL 1. dönem sınavları tarihleri!2020 AÖL 1. dönem sınavları tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Diğer Haberler
Eskişehir'de koronavirüs vakaları artıyor! HES uygulamasındaki harita kırmızıya büründü
Eskişehir'de koronavirüs vakaları artıyor!
Kaymakamlık binası karşısında hareketlilik: Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Kaymakamlık binası karşısında hareketlilik
İletişim Başkanlığı'ndan Fransa'ya sert tepki
İletişim Başkanlığı'ndan Fransa'ya sert tepki
Son dakika! Erzincan'da deprem
Erzincan'da deprem
Charlie Hebdo dergisiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Çirkin karikatürle ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı! Belediye Başkanı Taban: Lütfen Müge Anlı'yı aramayın
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.