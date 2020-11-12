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Samsun’da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 21:53 | Son Güncelleme

Samsun’da geceleyin bir kişiyi silahla vurarak ağır yaralayan genç mahkemece tutuklanırken, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Samsun’da geceleyin bir kişiyi silahla vurarak ağır yaralayan genç mahkemece tutuklanırken, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bulunan husumetten dolayı A.A.’nın (31) tabancayla ateş açması sonucu B.C.K.(25) göğsünün ortasından vurularak ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan B.C.K. ameliyata alındı. A.A. ile tartışma sırasında av tüfeğiyle evinden dışarı çıktığı iddia edilen babası Ş.A. (71) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından, olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan baba-oğul bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, babası Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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