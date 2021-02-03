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Samsun’da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

03.02.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Samsun’da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Samsun’da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde 7 gün önce saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde 7 gün önce saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Kürşat H.U. (33) sol göğsünden, sağ karın boşluğundan ve bacağından vurularak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kürşat H.U. ameliyata alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı saldırı olayına karışan 3 kişi kayıplara karıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili F.S.(20), K.D.(21) ve H.C.A.’yı (22) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen F.S. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, K.D. ve H.C.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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