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Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 23:04 | Son Güncelleme

Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi'ndeki kıraathaneye gelen Murat A, oyun oynayan Yunus Kart ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat A. yanında bulunan tabancayla Kart'a 4 el ateş etti. Bu arada Murat A'nın arkadaşı Önder E. de çıkan kurşunlardan yaralandı.

Yunus Kart, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden otomobiliyle uzaklaşan Murat A. arkadaşı Önder E'yi bir özel hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Murat A, emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Atakum cinayet Samsun Silahlı kavga

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