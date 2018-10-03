Samsun’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Olay, bu gece Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre kahvehanede bulunan Yunus Kart, bir arkadaşıyla birlikte kahvehaneye gelen Murat A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat A. üzerinde taşıdığı tabancayla Kart'a ateş etti. Kart, karın bölgesine isabet eden 4 kurşun sonucu ağır yaralandı. Açılan ateş sırasında Murat A. beraber kahvehaneye geldiği arkadaşı Önder E.'yi de yanlışlıkla vurarak yaraladı. Olay yerinden otomobiliyle uzaklaşan Murat A., kazayla yaraladığı arkadaşı Önder E.'yi hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı. Yunus Kart ise olay yerine çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanan Murat A. gözaltına alındı. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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