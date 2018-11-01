Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İddiaya göre, Mevlana Mahallesi 740 Sokak'taki Şirin Parkı yanında, Gültekin D. (19) ve arkadaşı Feyzi A. ile Seyit A. (18) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gültekin D, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Seyit A'yı yaraladı. Kavga esnasında Feyzi A. ise Seyit A'ya muştayla vurdu.
Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan Gültekin D. tutuklandı, Feyzi A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede
Türkiye ve ABD Münbiç çevresinde ortak devriye faaliyetlerine başladı
HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi
74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi
Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
İYİ Partili Mehmet Aslan hakim karşısında: Bu tweet'leri ben atmadım
AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama
Çinliler yaptı dünya şokta... Böylesini daha önce hiç görmediniz!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum