Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İddiaya göre, Mevlana Mahallesi 740 Sokak'taki Şirin Parkı yanında, Gültekin D. (19) ve arkadaşı Feyzi A. ile Seyit A. (18) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gültekin D, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Seyit A'yı yaraladı. Kavga esnasında Feyzi A. ise Seyit A'ya muştayla vurdu.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan Gültekin D. tutuklandı, Feyzi A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

