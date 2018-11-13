Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'da alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Tekkeköy ilçesinde İ.K, 88 bin lirayı alacağı için M.E'nin yanına gitti.

Alacak verecek meselesinden başlayan tartışma ikili arasında kavgaya dönüştü. İ.K. yanında bulunan tabancayla ateş ederek M.E'yi bacağından yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinden sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

