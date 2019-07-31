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Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 22:01 | Son Güncelleme

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Aralarında husumet olduğu belirtilen E.U. ile S.T, Ö.D. ve S.B. Kılıçdede Mahallesi Niğbolu Sokak'ta karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada E.U. tabancayla bacağından vuruldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan E.U. tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan S.T, Ö.D. ve S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ilkadım Samsun Silahlı kavga

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