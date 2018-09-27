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Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:26 | Son Güncelleme

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndaki Alpaslan Türkeş Parkı'nda bulunan ATM cihazından para çeken Yusuf Gür'e (40) kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gür, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun silahlı saldırı

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