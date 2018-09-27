Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndaki Alpaslan Türkeş Parkı'nda bulunan ATM cihazından para çeken Yusuf Gür'e (40) kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gür, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...
Kastamonu'da facia! Evler alev alev yanıyor
Trump ve Poroşenko Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda pişti oldu
Kutsal kaya önünde çıplak fotoğrafa gözaltı
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...
Zabıtaya tokat pahalıya patladı
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum