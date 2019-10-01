Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da bir kişi dükkan içerisinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğraması sonucu hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Dikmen Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B.U. arkadaşlarıyla birlikte dükkan içerisinde oturduğu sırada iddiaya göre daha önce aralarında ticari anlaşmazlık bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu şahıs ayaklarından yaralanırken olayı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise kaçan şahıs üzerine çalışma başlattı.



