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Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

27.01.2021 22:50 | Son Güncelleme:
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Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Kürşat H.U.(33) sol göğsünden, sağ karın boşluğundan ve bacağından vurularak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kürşat H.U. ameliyata alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralının kaldırıldığı hastaneye takviye olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile motosikletli Yunus ekipleri sevk edilerek geniş güvenlik önlemi aldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kimliği belirsiz şahıs kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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