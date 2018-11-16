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Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 13:07 | Son Güncelleme

Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Kemal K. (35) ile arkadaşı Tuncay Ş. (40), Zeytinlik Mahallesi Yıldıray Sokağı'nda Orhan T. (28) ile arkadaşı Cihan H'nin (19) yaşadığı ikamete gitti.

İçeri giren Kemal K, tabancayla 6 el ateş ederek Orhan T. ile Cihan H'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Cihan H. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Orhan T. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan zanlılar ise polis ekiplerince Kavak ilçesi Çivril Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

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ilkadım Samsun silahlı saldırı

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