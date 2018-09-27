Samsun'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde piknik yapan 3 arkadaş, araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.
Çeltek ormanında piknik yapan İsmail (49) ve Abdullah Kaya (25) ile İbrahim Kaplan'a (37) bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Kaplan 55 FY 312 plakalı otomobil, diğerleri ise ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İbrahim Kaplan'ı, zanlılar Furkan K, Okan U. ve Mert U'nun hastaneye bıraktığı ve aynı araçla kaçtığı belirlendi.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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